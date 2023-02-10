Россия не планирует обсуждать мирный договор с Японией

В МИД России заявили, что тема мирного договора с Японией закрыта. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Что касается темы мирного договора, то, как вы знаете, для нас она закрыта, — передает ее слова «РИА Новости».

При этом Япония все еще хочет подписать мирный договор с Россией. Местные власти верят, что им удастся решить вопрос Курильских островов. Токио претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Сейчас они принадлежат России.

Фото: commons.wikimedia.org

Как говорил глава МИД страны Есимаса Хаяси, сейчас отношения Токио и Москвы претерпевают «тяжелые времена» в связи с ситуацией на Украине.

В конце января стало известно, что Россия не будет вести консультации по соглашению о морском промысле в районе Южных Курил с Японией. В ведомстве напомнили, что с началом специальной военной операции на Украине российско-японские отношения стали стремительно деградировать, а администрация премьер-министра Фумио Кисиды стала вводить в отношении России недружественные меры, нарушая все международные нормы.

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Айрат Назипов