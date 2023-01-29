МИД объяснил отказ от консультаций с Японией по промыслу у Южных Курил

Россия не будет вести консультации по соглашению о морском промысле в районе Южных Курил с Японией в связи с антироссийской санкционной политики Токио, сообщили «РИА Новости» в МИД.



В ведомстве напомнили, что с началом специальной военной операции на Украине российско-японские отношения стали стремительно деградировать, а администрация премьер-министра Фумио Кисиды стала вводить в отношении России недружественные меры, нарушая все международные нормы.

— В условиях предпринятых правительством Японии антироссийских мер, которые со всей очевидностью идут вразрез с духом и буквой соглашения 1998 года об укреплении и развитии добрососедства, российская сторона проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению данной договоренности, — заявили в МИД.

Фото: pixabay.com

В начале декабря премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония по-прежнему хочет заключить мирный договор с Россией и решить проблему принадлежности Курильских островов. Однако он поделился мнением, что в настоящее время не видит перспектив обсуждения этих переговоров из-за ситуации на Украине.



В сентябре стало известно, что Россия прекращает действие соглашения с Японией об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды. В апреле Япония впервые с 2003 года официально обозначила Курилы в «Синей книге по дипломатии» за 2022 год как «незаконно оккупированные» Россией.



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Маргарита Головатенко