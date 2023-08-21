«Игры будущего» после 2024 года пройдут за рубежом

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Первый международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в 2024 году в Казани, следующий турнир организаторы планируют провести за пределами России, сообщил руководитель проекта Игорь Столяров на ежегодном Глобальном форуме молодых дипломатов в столице Татарстана.



По его словам, в сотрудничестве с «Играми будущего» заинтересованы многие страны:

— У нас есть определенные контакты, которые позволяют нам с уверенностью сказать, что после 2024 года мы будем проводить игры в другой стране, — приводит его слова «Интерфакс».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Соглашение по организации «Игр будущего — 2024» в Казани подписали в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Они состоятся с 23 февраля по 2 марта. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, прописывающий организацию «Игр будущего» — турнира по кибериграм, который пройдет в Казани.



На подготовку к «Играм будущего» направят более 5 млрд рублей. По указу президента России Владимира Путина правительство выделит 1,8 млрд в 2023-м и около 3,5 млрд рублей в следующем году.

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Маргарита Головатенко