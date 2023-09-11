Программу «Игр Будущего» расширили до 21 дисциплины

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Программа «Игр будущего» расширена до 21 дисциплины. Об этом заявил руководитель проекта Игорь Столяров:

— Мы определили 12 спортивных объектов в Казани. У нас было 16 дисциплин, но мы ввели понятия «основная программа» и «расширенная программа». В основной осталось 16, еще пять мы добавили в расширенную. Соответственно, у нас получилась 21 дисциплина. Теперь у нас будет даже больше 100 стран, участвующих в турнире, потому что добавились новые дисциплины, — цитирует его «Матч ТВ».

Первые «Игры будущего» пройдут в 2024 году в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, соглашение по организации «Игр будущего — 2024» в Казани подписали в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На подготовку к соревнованиям направят более 5 млрд рублей. По указу президента России Владимира Путина правительство выделит 1,8 млрд в 2023-м и около 3,5 млрд рублей в следующем году.

После 2024 года организаторы планируют провести турнир за пределами России. Как заявил Игорь Столяров, в сотрудничестве с «Играми будущего» заинтересованы многие страны.

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Айрат Назипов