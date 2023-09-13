Новости общества

10:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани сегодня прогнозируется до +21 градуса

06:30, 13.09.2023
В Казани сегодня прогнозируется до +21 градуса
Фото: realnoevremya.ru

В среду, 13 сентября, в Казани облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани прогнозируется от +19 до +21 градуса. В целом по Татарстану ожидается от +16 до +21 °С.

В Казани также ожидается северо-восточный с переходом на юго-восточный ветер. Его порывы могут достигать 4—9 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, на этой неделе в регионе сохранится теплая погода. Днем температуры воздуха будут достигать +23 градусов. По ночам они могут опускаться до +4 °С.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также