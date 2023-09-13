В Казани сегодня прогнозируется до +21 градуса

В среду, 13 сентября, в Казани облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани прогнозируется от +19 до +21 градуса. В целом по Татарстану ожидается от +16 до +21 °С.



В Казани также ожидается северо-восточный с переходом на юго-восточный ветер. Его порывы могут достигать 4—9 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, на этой неделе в регионе сохранится теплая погода. Днем температуры воздуха будут достигать +23 градусов. По ночам они могут опускаться до +4 °С.



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Татьяна Демина