В Татарстане на этой неделе ожидается теплая погода — до +23 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на этой неделе сохранится теплая погода — днем температуры воздуха будут достигать +23 градусов, по ночам они могут опускаться до +4°С. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Во вторник, 12 сентября, в восточных и южных районах Татарстана местами возможны дожди. Ночью ожидается от +5 до +10 градусов, днем — от +16 до +21°С.

В среду и четверг, 13 и 14 сентября, Татарстан будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Ночью прогнозируется от +4 до +11 градусов, днем — от +17 до +22°С. В эти дни дожди маловероятны. Небольшие осадки возможны местами на юге днем в среду.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, днем в пятницу и субботу, 15 и 16 сентября, ожидается от +18 до +23 градусов. Вероятность осадков в эти дни небольшая.



Днем в понедельник, 11 сентября, в Татарстане местами наблюдаются небольшие дожди. В полдень зафиксировали от +13 до +19 градусов.

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Татьяна Демина