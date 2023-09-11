МИД Франции назвал реакцию России на недопуск журналистов преувеличением
МИД Франции отказался от комментариев касательно заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой о недопуске российских журналистов на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона.
— У нас нет комментариев касательно заявлений официального представителя МИД России, которая хорошо известна своими преувеличениями, — приводит «РИА Новости» сообщение французского МИД.
10 сентября на конференцию не пустили журналистку Екатерину Надольскую. Мария Захарова заявила, что Россия требует у Франции извинений за недопуск российских журналистов на пресс-конференцию французского лидера Эммануэля Макрона в Нью-Дели.
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