Новости общества

11:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МИД Франции назвал реакцию России на недопуск журналистов преувеличением

22:37, 11.09.2023
МИД Франции назвал реакцию России на недопуск журналистов преувеличением
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

МИД Франции отказался от комментариев касательно заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой о недопуске российских журналистов на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона.

— У нас нет комментариев касательно заявлений официального представителя МИД России, которая хорошо известна своими преувеличениями, — приводит «РИА Новости» сообщение французского МИД.

10 сентября на конференцию не пустили журналистку Екатерину Надольскую. Мария Захарова заявила, что Россия требует у Франции извинений за недопуск российских журналистов на пресс-конференцию французского лидера Эммануэля Макрона в Нью-Дели.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также