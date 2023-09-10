Россия потребовала от Франции извинений за недопуск журналистов на конференцию Макрона
Россия требует у Франции извинений за недопуск российских журналистов на пресс-конференцию французского лидера Эммануэля Макрона в Нью-Дели, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она указала, что на конференцию не пустили журналистку Екатерину Надольскую. Более того, в ее адрес прозвучали угрозы о том, чтобы разбить ее телефон, сообщает RT.
Россия рассматривает случившееся как проявление расизма и агрессивного национализма, указала Захарова.
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