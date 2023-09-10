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Россия потребовала от Франции извинений за недопуск журналистов на конференцию Макрона

17:17, 10.09.2023
Россия потребовала от Франции извинений за недопуск журналистов на конференцию Макрона
Фото: realnoevremya.ru

Россия требует у Франции извинений за недопуск российских журналистов на пресс-конференцию французского лидера Эммануэля Макрона в Нью-Дели, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она указала, что на конференцию не пустили журналистку Екатерину Надольскую. Более того, в ее адрес прозвучали угрозы о том, чтобы разбить ее телефон, сообщает RT.

Россия рассматривает случившееся как проявление расизма и агрессивного национализма, указала Захарова.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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