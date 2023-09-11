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Казанцы на первой осенней сельхозярмарке купили продукции на 54 млн рублей

09:19, 11.09.2023 1
Казанцы на первой осенней сельхозярмарке купили продукции на 54 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жители Казани 9 сентября на первой в осеннем сезоне традиционной сельскохозяйственной ярмарке купили продукции на 54 млн рублей. Такую цифру на «деловом понедельнике» озвучил председатель Комитета потребительского рынка города Руслан Фазылянов.

По его словам, казанцам на ярмарках предлагают продукцию по «социально ориентированным ценам». Они ниже розничных в среднем на 15%.

Он напомнил, что в Казани ярмарки проводятся каждую субботу на 14 площадках. Они продлятся до 23 декабря включительно.

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Татьяна Демина
БизнесРозничная торговля Татарстан Фазылянов Руслан ФаритовичКомитет потребительского рынка города Казани

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11 сен
    Надо же! Покупаешь так кг картошки, а в итоге ты в копилке этих 54 млн)
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