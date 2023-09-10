МВД зарегистрировало около 2 тысяч нарушений с начала избирательной кампании

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С начала избирательной кампании зарегистрировали порядка 2 тысяч сообщений о правонарушениях, после чего возбудили шесть уголовных дел, сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Михаил Давыдов.



— На сегодня по состоянию на 16:00 мск в МВД поступило 183 сообщения о нарушениях, связанных с проведением выборов. Если вести речь с начала избирательной кампании, то таких сообщений было зарегистрировано около двух тысяч, — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что в новых регионах регистрировались попытки подрывов и обстрелов избирательных участков.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

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Маргарита Головатенко