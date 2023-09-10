В закон о выборах президента России могут внести точечные изменения

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Перед выборами президента России могут внести точечные изменения в законодательство, сказал журналистам зампред ЦИК РФ Николай Булаев в ходе «Ночи выборов».



— Будет проанализирован закон о выборах президента, возможны точечные изменения в этот закон. Над этим мы сейчас работаем и думаем, потому что время идет, все нуждается в актуализации, — приводит его слова ТАСС.

Булаев отметил, что ранее на президентских выборах не применяли электронное голосование. Возможно ли применить его сейчас, решат в ходе анализа. Он указал, что в выборах президента в 2024 году будут участвовать новые регионы России.

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Маргарита Головатенко