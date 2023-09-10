ЦИК России: дроны атаковали избирательный участок в Запорожской области

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сегодня ночью в Запорожской области один из избирательных участков был уничтожен в результате атаки дронов, обошлось без пострадавших. Об этом рассказал зампред ЦИК России Николай Булаев.

— Сегодня в Запорожской области в ночь после атаки дронов был уничтожен избирательный участок, но было 02:05 <...>, и никого из членов комиссии там не было. Понятно, что это цель запугать, чтобы люди не вышли на работу, — приводит ТАСС слова Булаева.

По его словам, в Херсонской области, в Геническе, «каждый день по несколько раз объявляется ракетная атака», из-за чего избирком эвакуируется «из основного помещения в другое подвальное помещение».

10 сентября в России — Единый день голосования. На эту дату запланированы выборы различного уровня, включая довыборы депутатов Государственной думы, выборы глав 26 регионов федерации и депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 16 субъектах. Впервые в едином дне голосования принимают участие жители новых субъектов России.



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Илина Хакимова