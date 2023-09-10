В Казани до середины октября ограничат движение по ул. Галактионова
В Казани с понедельника и до середины октября будет ограничено движение по улице Галактионова, говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы Татарстана.
С 11 сентября по 15 октября на историческом здании 38/1 по улице Пушкина (известном как Дом Ажгихина) установят строительные леса.
По этой причине «в целях безопасного движения пешеходов при производстве работ
по установке строительных лесов» будет ограничено движение транспорта и пешеходов в районе этого здания.
В Казани временно ограничат движение по улице Магистральной напротив корпуса №4 здания №77 с 15 сентября по 21 октября. Это связано со строительством сетей напорной канализации. Также в столице Татарстана с 7 сентября по 10 октября ограничили движение по улице Лейтенанта Красикова. Это связано с реконструкцией тепловых сетей. До 11 октября в Казани ограничили движение транспорта и пешеходов по улице Гаяза Исхаки, а также на двух улицах Авиастроительного района.
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