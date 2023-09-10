В Казани до середины октября ограничат движение по ул. Галактионова

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани с понедельника и до середины октября будет ограничено движение по улице Галактионова, говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы Татарстана.



С 11 сентября по 15 октября на историческом здании 38/1 по улице Пушкина (известном как Дом Ажгихина) установят строительные леса.

скриншот realnoevremya.ru документации распоряжения

По этой причине «в целях безопасного движения пешеходов при производстве работ

по установке строительных лесов» будет ограничено движение транспорта и пешеходов в районе этого здания.

В Казани временно ограничат движение по улице Магистральной напротив корпуса №4 здания №77 с 15 сентября по 21 октября. Это связано со строительством сетей напорной канализации. Также в столице Татарстана с 7 сентября по 10 октября ограничили движение по улице Лейтенанта Красикова. Это связано с реконструкцией тепловых сетей. До 11 октября в Казани ограничили движение транспорта и пешеходов по улице Гаяза Исхаки, а также на двух улицах Авиастроительного района.

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Илина Хакимова