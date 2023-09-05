На двух улицах Авиастроительного района Казани ограничат движение
На двух улицах Авиастроительного района Казани временно ограничат движение транспорта, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.
Движение ограничат в связи со строительством трассы водопровода на участках:
- С 6 сентября по 10 октября — частично закроют проезжую часть по ул. Симонова, вблизи здания №11а;
- С 11 сентября по 19 октября — на ул. Симонова, возле строения №11, будет полностью закрыт местный проезд к дому №48 по ул. 2-й Ленинградской;
- С 19 сентября по 24 октября частично закроют проезжую часть по ул. Ленинградской в районе пересечения с ул. Симонова.
В Казани ограничат движение по улице Ильича на время строительства наружных тепловых сетей.
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