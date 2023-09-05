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На двух улицах Авиастроительного района Казани ограничат движение

14:58, 05.09.2023
На двух улицах Авиастроительного района Казани ограничат движение
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На двух улицах Авиастроительного района Казани временно ограничат движение транспорта, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Движение ограничат в связи со строительством трассы водопровода на участках:

  • С 6 сентября по 10 октября — частично закроют проезжую часть по ул. Симонова, вблизи здания №11а;
  • С 11 сентября по 19 октября — на ул. Симонова, возле строения №11, будет полностью закрыт местный проезд к дому №48 по ул. 2-й Ленинградской;
  • С 19 сентября по 24 октября частично закроют проезжую часть по ул. Ленинградской в районе пересечения с ул. Симонова.

В Казани ограничат движение по улице Ильича на время строительства наружных тепловых сетей.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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