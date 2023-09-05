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В Казани временно закроют движение на улице Гаяза Исхаки

15:41, 05.09.2023
В Казани временно закроют движение на улице Гаяза Исхаки
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани ограничат движение транспорта и пешеходов на улице Гаяза Исхаки, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Недоступна для движения будет проезжая часть и тротуар в районе дома №1, ограничения будут действовать с 6 сентября по 11 октября.

Перекрытие связано с выносом трасс тепловода.

На двух улицах Авиастроительного района Казани в связи со строительством трассы водопровода временно ограничат движение транспорта. Также в столице Татарстана ограничат движение по улице Ильича на время строительства наружных тепловых сетей.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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