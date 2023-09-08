В Казани временно ограничат движение по улице Магистральной
В Казани временно ограничат движение по улице Магистральной, сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.
Движение ограничат напротив корпуса №4 здания №77 с 15 сентября по 21 октября. Это связано со строительством сетей напорной канализации.
В Казани с 7 сентября по 10 октября ограничили движение по улице Лейтенанта Красикова. Это связано с реконструкцией тепловых сетей. До 11 октября в Казани ограничили движение транспорта и пешеходов на улице Гаяза Исхаки, а также на двух улицах Авиастроительного района.
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