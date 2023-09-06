В Казани до начала октября ограничат движение по улице Лейтенанта Красикова

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Движение по улице Лейтенанта Красикова в Казани ограничат, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.



Тротуар и местный проезд полностью закроют с 7 сентября по 10 октября. На этот же период частично закроют проезжую часть возле дома №12.

Ограничения связаны с реконструкцией тепловых сетей.

С 6 сентября по 11 октября в Казани ограничили движение транспорта и пешеходов на улице Гаяза Исхаки, а еще на двух улицах Авиастроительного района.

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Маргарита Головатенко