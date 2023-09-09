Депутат бундестага считает глупостью отказ Германии от российского газа

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт считает глупостью отказ Германии от российского газа. Она считает, что из-за этого промышленность ФРГ находится на грани выживания, сообщает ИноТВ.

По словам политика, другие европейские страны все так же покупают газ у России, тогда как Германия этого не делает.

— Но почему? Это благородство или глупость? — задалась она вопросом.

В марте канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия стала независимой от поставок сырья из России. Речь идет о газе, нефти и об угле. По его словам, в Германии нет экономического кризиса.

В июне министр экономики страны Роберт Хабек заявил, что Германии придется серьезно ограничить работу промышленных мощностей или даже остановить их, если Россия и Украина не продлят соглашение о транзите газа в Европу. В случае нехватки газа в Восточной Европе Германии придется экспортировать его в эти страны. Такая ситуация может привести к непредсказуемым последствиям, считает он.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал власти Германии активно работать над поиском дипломатического урегулирования украинского конфликта и не отказываться навсегда от российского газа. Он говорил о провале энергетической реформы в стране.

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Айрат Назипов