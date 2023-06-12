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В Германии заявили о риске остановки промышленности без газа из России

17:59, 12.06.2023
В Германии заявили о риске остановки промышленности без газа из России
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Германии придется серьезно ограничить работу промышленных мощностей или даже остановить их, если Россия и Украина не продлят соглашение о транзите газа в Европу. Такое мнение выразил министр экономики страны Роберт Хабек.

Он считает, что ФРГ еще «не справилась с ситуацией». В случае нехватки газа в Восточной Европе, Германии придется экспортировать его в эти страны. Такая ситуация может привести к непредсказуемым последствиям.

В марте канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия стала независимой от поставок сырья из России. Речь идет о газе, нефти и об угле. По его словам, в Германии нет экономического кризиса.

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Айрат Назипов
Промышленность

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