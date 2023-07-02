Премьер Саксонии попросил власти Германии не отказываться от российского газа

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал власти Германии активно работать над поиском дипломатического урегулирования украинского конфликта и не отказываться навсегда от российского газа. Об этом он заявил в интервью N-TV.

— Мы не должны закрывать себе путь к российскому газу на все времена, — сказал он.

По его мнению, стороны могут прийти к компромиссу. Также он считает, что энергетическая реформа в Германии провалилась.

В марте канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия стала независимой от поставок сырья из России. Речь идет о газе, нефти и об угле. По его словам, в Германии нет экономического кризиса.

Месяц назад министр экономики страны Роберт Хабек заявил, что Германии придется серьезно ограничить работу промышленных мощностей или даже остановить их, если Россия и Украина не продлят соглашение о транзите газа в Европу. В случае нехватки газа в Восточной Европе Германии придется экспортировать его в эти страны. Такая ситуация может привести к непредсказуемым последствиям, считает он.

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Айрат Назипов