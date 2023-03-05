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Олаф Шольц заявил о независимости Германии от поставок газа, нефти и угля из России

19:03, 05.03.2023 1
Олаф Шольц заявил о независимости Германии от поставок газа, нефти и угля из России
Фото: commons.wikimedia.org

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что Германия стала независимой от поставок сырья из России. Речь идет о газе, нефти и об угле.

— Мы обеспечили себе независимость от поставок газа, угля и нефти из России. Год назад никто не ожидал, что мы легко в экономическом отношении переживем ситуацию, при которой больше нет поставок газа из России в Германию и во многие части Европы, — передает его слова ТАСС.

По его словам, в Германии нет экономического кризиса. Также стране хватает газа.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Согласно документу, Россия прекращает поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые присоединились к ценовому эмбарго. Указ действует с 1 февраля до 1 июля 2023 года.

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Айрат Назипов
Промышленность

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 мар
    Стали независимые от России, но стали зависимые от США. Так что рано радуется. Были дешевыеи надежные поставки энергоносителей. А дальше ничего хорошего их не ждет
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