Олаф Шольц заявил о независимости Германии от поставок газа, нефти и угля из России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что Германия стала независимой от поставок сырья из России. Речь идет о газе, нефти и об угле.

— Мы обеспечили себе независимость от поставок газа, угля и нефти из России. Год назад никто не ожидал, что мы легко в экономическом отношении переживем ситуацию, при которой больше нет поставок газа из России в Германию и во многие части Европы, — передает его слова ТАСС.

По его словам, в Германии нет экономического кризиса. Также стране хватает газа.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Согласно документу, Россия прекращает поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые присоединились к ценовому эмбарго. Указ действует с 1 февраля до 1 июля 2023 года.



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Айрат Назипов