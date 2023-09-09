Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко из-за землетрясения

Фото: взято realnoevremya.ru c kremlin.ru/Видеообращение по случаю 80-летия освобождения Донбасса

Президент России направил телеграмму с соболезнованиями королю Марокко Мухаммеду VI бен аль-Хасанву в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Она опубликована на сайте Кремля.

— В России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия, — сказано в телеграмме.

Этой ночью в Марокко произошло мощное землетрясение, которое унесло жизни 632 человек. Также сообщалось о 329 пострадавших. Власти задействовали все средства и возможности для оказания помощи, ликвидации последствий ЧП и оценки ущерба.

Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 80 км от Марракеша. Они ощущались в радиусе 400 км.

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Айрат Назипов