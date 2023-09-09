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Число погибших при землетрясении в Марокко увеличилось до 632 человек

09:52, 09.09.2023
Число погибших при землетрясении в Марокко увеличилось до 632 человек
Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео RT на русском/t.me

Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 632. Еще 329 человек пострадали, сообщает RT со ссылкой на иностранные СМИ.

Уточняется, что власти задействовали все средства и возможности для оказания помощи, ликвидации последствий ЧП и оценки ущерба.

Изначально сообщалось о 296 погибших. Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 80 км от Марракеша. Они ощущались в радиусе 400 км.

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Айрат Назипов
Происшествия

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