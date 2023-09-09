Из-за мощного землетрясения в Марокко погибли 296 человек

Сильное землетрясение в Марокко унесло жизни 296 человек. Об этом информирует RT со ссылкой на иностранные СМИ.

Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 80 км от Марракеша. Они ощущались в радиусе 400 км.

Жители ряда марокканских городов вышли из своих домов на улицы после мощного землетрясения из-за опасения, что будут новые толчки.

В марте сообщалось, что число жертв февральских землетрясений в Турции превысило 50 тысяч человек. Общий ущерб от февральских землетрясений в Турции превысил $105 миллиардов.

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Айрат Назипов