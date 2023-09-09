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Из-за мощного землетрясения в Марокко погибли 296 человек

08:08, 09.09.2023
Из-за мощного землетрясения в Марокко погибли 296 человек
Фото: скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps

Сильное землетрясение в Марокко унесло жизни 296 человек. Об этом информирует RT со ссылкой на иностранные СМИ.

Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 80 км от Марракеша. Они ощущались в радиусе 400 км.

Жители ряда марокканских городов вышли из своих домов на улицы после мощного землетрясения из-за опасения, что будут новые толчки.

В марте сообщалось, что число жертв февральских землетрясений в Турции превысило 50 тысяч человек. Общий ущерб от февральских землетрясений в Турции превысил $105 миллиардов.

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Айрат Назипов
Происшествия

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