«Ак Барс» разгромил на своем льду ХК «Куньлунь Ред Стар»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео ХК «Ак Барс»/t.me

Казанский «Ак Барс» обыграл на своем льду ХК «Куньлунь Ред Стар». Матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/24 закончился разгромной победой хозяев со счетом 5:1.

В первом периоде гол забил Дмитрий Юдин. Усилиями Джека Родевальда гости отыгрались во второй двадцатиминутке. Но «барсы» забросили еще четыре шайбы. Отличились новички команды Евгений Свечников и Дамир Жафяров. Еще два гола забили Станислав Галиев и Вадим Шипачев.

За минуту до конца второго периода подрались игроки «Ак Барса» Константин Лучевников и «драконов» Нолан Мойл. Оба были удалены на 5 минут.

Для подопечных Зинэтулы Билялетдинова это уже третья победа в сезоне. В предыдущей игре «Ак Барс» потерпел первое поражение. Команда проиграла на своем льду «Сочи» со счетом 1:3. Единственный гол в составе казанцев забил Вадим Шипачев. До этого они «барсы» одолели "Трактор" и ЦСКА.



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Айрат Назипов