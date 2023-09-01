«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче сезона и завоевал Кубок Открытия

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов

«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче сезона 2023/24 и стал обладателем Кубка Открытия. Игра завершилась со счетом 2:5 в пользу казанцев.

«Барсы» выиграли трофей в третий раз и сравнялись по числу побед с московским «Динамо». Казанцы по традиции не стали трогать Кубок Открытия.

Шайбами у казанцев отметились Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Яшкин, Никита Дыняк, Александр Радулов и Вадим Шипачев.

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился ожиданиями от старта регулярного Фонбет чемпионата КХЛ 2023/24:

— У соперника не такие большие изменения в составе, чтобы вносить кардинальные перемены. На протяжении последних пяти лет ЦСКА делает одно и то же. Мы узнали друг друга во время плей-офф, это перенесется на сегодняшний матч, — сказал тренер.

Напомним, по итогам сезона 2022/23 «Ак Барс» под руководством Зинэтулы Билялетдинова добрался до финала чемпионата России по хоккею. Казанский клуб выиграл серебряные медали чемпионата, уступив в решающей схватке ЦСКА.

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Маргарита Головатенко