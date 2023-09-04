«Ак Барс» обыграл «Трактор» в первом домашнем матче сезона КХЛ

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанский «Ак Барс» переиграл челябинский «Трактор» в первом домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/24. Игра завершилась со счетом 5:3.

Первый период остался за гостями — отличились Владимир Ткачев и Антон Бурдасов. В начале второй двадцатиминутки Дмитрий Кагарлицкий сократил отставание в счете, но форвард «Трактора» Никита Сошников вновь увеличил преимущество своей команды на 23-й минуте. За 4 минуты до конца второго периода Артем Лукоянов снова отыграл одну шайбу.

В заключительном игровом отрезке казанцы переломили ход встречи. На 41-й минуте игры Дмитрий Яшкин сравнял счет. Спустя 13 минут он же оформил дубль, реализовав большинство. Точку в матче за несколько секунд до конца игры поставил Александр Радулов.

Это уже вторая победа подряд для казанской команды. В первом матче сезона 2023/24 «Ак Барс» обыграл столичный ЦСКА. Игра завершилась со счетом 2:5 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова. Шайбами у казанцев отметились Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Яшкин, Никита Дыняк, Александр Радулов и Вадим Шипачев.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов