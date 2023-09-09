Инженерные сети ОЭЗ «Иннополис» расширят за 250 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов

Как выяснило «Реальное время», на расширение инженерных сетей особой экономической зоны «Иннополис», расположенной на территории Верхнеуслонского Татарстана, направят 250 миллионов рублей. Источником финансирования работ, которые необходимо выполнить до декабря текущего года, выступил республиканский бюджет. Итогом модернизации коммуникаций должно стать увеличение мощности автоматической модульной котельной ОЭЗ. В настоящее время нагрузка на ее сети превышает допустимые значения, что может привести к серьезной аварии. Подробнее — в материале «Реального времени».

Новые сети, насосы и тепловые узлы: как обновятся сети ОЭЗ

Проект реновации инженерных сетей ОЭЗ был разработан ООО «КЭР-Генерация». Он предусматривает реконструкцию узла регулирования тепловой энергии главного корпуса котельной, расположенной на территории зоны «Иннополис». Однако еще до работ на самом объекте подрядчику придется провести масштабную реконструкцию существующей системы отопления.

Допустимая нагрузка на имеющиеся трубопроводы, согласно расчетам, заложенным при их строительстве, не должна превышать 14,3 тысячи ватт, однако на деле она достигает — 38,8 тысячи ватт.

Таким образом, чтобы избежать аварий и других неблагоприятных последствий исполнителю предстоит проложить новые сети из стальных электросварных прямошовных труб. Кроме того, на некоторых участках уже нового трубопровода установят контрольно-измерительные приборы, которые будут регистрировать данные о давлении и температуре.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Как было сказано выше, для обеспечения стабильного режима работы сетей проектом предусмотрена установка циркуляционного насоса и замена узла регулирования тепловой энергии. Новые устройства увеличат мощность котельной, а вместе с ней и температуру в ее помещениях. Для решения последней проблемы на объекте установят дополнительные воздушные заслонки, обеспечивающие необходимый приток воздуха.

Иннополис не в первый раз тратит крупные суммы на модернизацию коммуникаций

Напомним, проблема с инженерными сетями на территории особой экономической зоны «Иннополис» является актуальной уже много лет. В конце мая «Реальное время» писало о том, что на строительство новых канализационных очистных сооружений в этом месте было выделено сначала 993,3 миллиона, а потом еще 971,6 миллиона рублей. Заказчиком работ выступало ГКУ «Главинвестстрой РТ».

Расходы на строительно-монтажные и прочие работы, включая установку и монтаж оборудования, покрывает бюджет республики. Работы необходимо выполнить до 20 декабря текущего года.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Кроме устройства наружных сетей канализации и монтажа технологического оборудования, в проекте перечислены земляные работы, устройство фундаментов и оснований, возведение несущих, наружных ограждающих конструкций, проведение электрических сетей и линий связи и благоустройство.

Иннополис vs ПСО «Казань»



Также в марте стало известно, что ОЭЗ «Иннополис» сократила свои требования к ПСО «Казань» по ранее выставленным претензиям на полмиллиарда рублей из-за некачественно построенных очистных сооружений. Спор между особой экономической зоной и компанией Равиля Зиганшина, которая выступала в качестве подрядчика строительства инженерных коммуникаций, продолжается третий год.

Поначалу Иннополис требовал от ПСО возместить 503,5 миллиона рублей, в том числе около 211 млн рублей за понесенные убытки. Однако, как стало известно из февральского судебного определения, с учетом проведенной судебной экспертизы было решено снизить сумму исковых требований, сократив ее почти в 5 раз, до 42 миллионов рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, что еще в 2020 году ОЭЗ смогла взыскать с ПСО через Арбитражный суд Татарстана более 2 миллиардов рублей. Отметим, что тогда в адрес подрядной организации, которая была привлечена к строительству в технограде нескольких объектов — дороги, ведущей к городу, школы, детсада, пожарного депо и здания технопарка им. Попова площадью 40 тыс. кв. метров, было направлено сразу десять исков.

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Максим Кокунин