В Госдуму внесли законопроект о запрете операций по смене пола в России

В Государственную думу внесли проект закона, который устанавливает полный запрет на проведение операций, направленных на смену пола. Об этом в своем telegram-канале написал заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

— К сожалению, таких случаев все больше — западная индустрия трансгендеров пытается просочиться и в нашу страну. Зачем это делается? Мы сохраняем для потомков Россию — с ее культурными и семейными ценностями, традиционными устоями, ставя барьер на пути проникновения западной антисемейной идеологии, — написал он.

По словам Толстого, в законе будут предусматриваться исключения для детей, у которых выявили врожденную аномалию. Он отметил, что в этом случае медицинское вмешательство может допускаться только по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения, а не отдельным врачом единолично.

Фото: duma.gov.ru

Толстой добавил, что авторами проекта стали практически 400 парламентариев.

В мае министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что Министерство юстиции в скором времени представит законопроект о запрете смены пола в паспорте. Он указал, что сейчас ведутся дискуссии о том, нужно ли вводить запрет только по юридическому или также по медицинскому аспекту.

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Айрат Назипов