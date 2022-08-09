Не прижившиеся в Казани электробусы КАМАЗа выдвинули на конкурс «100 лучших товаров России»

Электробусы от КАМАЗа, которые не прижились в Казани и в итоге не были введены в эксплуатацию на городских улицах, выдвинули на федеральный этап Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России», сообщили в пресс-службе автогиганта.



КАМАЗ-6282 стал лауреатом регионального этапа конкурса «Лучшие товары и услуги Татарстана» в номинации «Продукция производственно-технического назначения». В нем приняли участие 157 товаропроизводителей из Татарстана, представив 333 наименования продукции. Одержав победу в конкурсе, производитель имеет право маркировать продукцию логотипом «Лучший товар Республики Татарстан».

Напомним, проект «Казанский электробус» провалился спустя год после громкого анонса. С введением такого вида транспорта есть сложности — в городской администрации обращали внимание, что для введения электробусов необходим комплексный подход: не только приобретение самих электробусов, но и оборудование электрозарядной инфраструктуры, квалифицированные кадры. Важен и вопрос финансирования, ведь стоимость одного электробуса значительно превышает стоимость троллейбуса. В пресс-службе КАМАЗа «Реальному времени» сообщали, что на предприятии ничего не знают о планах мэрии Казани по введению электробусов.

Фото: mosgortrans.ru

В пресс-службе «Мосгортранса» «Реальному времени» поясняли, что срок сервисного обслуживания электробусов, которые поставляют челнинский КАМАЗ и нижегородский ГАЗ, в два раза меньше, чем у трамваев — 15 лет против 30.



В мае в мэрии Казани отмечали, что вопрос ввода электробусов продолжает прорабатываться. Однако о том, что было сделано за год, в пресс-службе мэрии отвечать отказались. Не исключено, что это связано с текущей экономической ситуацией. Так, например, в Казани из-за этого отказались закупать и новые автобусы в 2022 году.

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Маргарита Головатенко