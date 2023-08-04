В Татарстане на ремонт 11 объектов культуры направят 411,8 млн рублей
В Альметьевском, Бавлинском, Мамадышском, Актанышском, Высокогорском, Кукморском и Зеленодольском районах Татарстана планируется капитально отремонтировать 11 объектов культуры.
Согласно тендеру, стоимость работ оценивается в 411,8 млн рублей.
Заказчиком на выполнение строительно-монтажных и прочих работ по капитальному ремонту выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ».
Окончание всех работ намечено на 31 марта 2024 года.
Полный список объектов, подлежащих ремонту:
- Сельский дом культуры в Ямаши, Альметьевский муниципальный район;
- Сельский дом культуры в Алексеевке, Бавлинский муниципальный район;
- Сельский дом культуры в Зверосовхозе «Берсутский», Мамадышский муниципальный район;
- МБУ «Новоалимовский сельский дом культуры» в Новом Алимово Актанышского муниципального района;
- Сельский дом культуры в Куркачах, Высокогорский район;
- «Чувашлинский сельский дом культуры на 100 мест» в Чувашли, Высокогорский муниципальный район;
- Мульминский сельский дом культуры, Мульма, Высокогорский район;
- МБУ «Краеведческий музей» Бавлинского муниципального района, Бавлы;
- «Валяльная фабрика Родигиных, 1870-е гг.» в Кукморском районе;
- Музей в Зеленодольское на ул. Первомайская, д.20;
- МБУ «Зеленодольский музыкальный театр».
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