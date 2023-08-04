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В Татарстане на ремонт 11 объектов культуры направят 411,8 млн рублей

07:45, 04.08.2023 1
В Татарстане на ремонт 11 объектов культуры направят 411,8 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Альметьевском, Бавлинском, Мамадышском, Актанышском, Высокогорском, Кукморском и Зеленодольском районах Татарстана планируется капитально отремонтировать 11 объектов культуры.

Согласно тендеру, стоимость работ оценивается в 411,8 млн рублей.

Заказчиком на выполнение строительно-монтажных и прочих работ по капитальному ремонту выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ».

Окончание всех работ намечено на 31 марта 2024 года.

Полный список объектов, подлежащих ремонту:

  1. Сельский дом культуры в Ямаши, Альметьевский муниципальный район;
  2. Сельский дом культуры в Алексеевке, Бавлинский муниципальный район;
  3. Сельский дом культуры в Зверосовхозе «Берсутский», Мамадышский муниципальный район;
  4. МБУ «Новоалимовский сельский дом культуры» в Новом Алимово Актанышского муниципального района;
  5. Сельский дом культуры в Куркачах, Высокогорский район;
  6. «Чувашлинский сельский дом культуры на 100 мест» в Чувашли, Высокогорский муниципальный район;
  7. Мульминский сельский дом культуры, Мульма, Высокогорский район;
  8. МБУ «Краеведческий музей» Бавлинского муниципального района, Бавлы;
  9. «Валяльная фабрика Родигиных, 1870-е гг.» в Кукморском районе;
  10. Музей в Зеленодольское на ул. Первомайская, д.20;
  11. МБУ «Зеленодольский музыкальный театр».

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Илина Хакимова
ОбществоИнфраструктураКультура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:36
    Черемшанский район, д.Верехняя Каменка, в 2021 году закрыли дом культуры на капремонт. Конец 2023 года, до сих пор не могуь закончить ремонт, т к нет финансирование. Клуб 1 на 3 деревни, и все без клуба больше 2х лет.
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