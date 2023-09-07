Центробанк продлил ограничения на снятие иностранной валюты еще на полгода

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Банк России продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Они будут действовать до 9 марта 2024 года, говорится в сообщении регулятора.

— Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран, — сказано в сообщении.

Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. При этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России, говорится в тексте.

Напомним, летом 2022 года Банк России продлил до 9 марта 2023 года действие ограничений на снятие наличной валюты. Изначально ограничения должны были продлиться с 9 марта 2022 года по 9 сентября. Но затем их продлевали каждые полгода.

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Айрат Назипов