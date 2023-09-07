Китайская горнодобывающая компания CHN Energy хочет развивать сотрудничество с Татарстаном

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем совета директоров международной китайской компании развития CHN Energy У Цюанем. Ее представитель высоко оценил энергетический и промышленный потенциал республики и выразил интерес к развитию сотрудничества.

— У вас очень серьезная корпорация. Вам нужно ознакомиться с возможностями нашей республики. Нам надо найти общие интересы и активно работать над совместными проектами, — сказал на встрече Рустам Минниханов.

CHN Energy — это энергетическая и горнодобывающая компания Китая. Является одним из крупнейших в мире производителей угля и химикатов, тепловой и ветряной электроэнергии.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

На форуме РОСТКИ раис республики встретился с руководством Международной выставочной корпорации «Чжэньвэй», с председателем китайской части Российско-Китайской палаты, председателем Китайской Торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции Чжан Юйцзином, с генеральным директором Kangrun Group Ван Гуймином и вице-президентом компании Hynovation У Гопином. Еще он провел встречу с председателем Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнем.

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Айрат Назипов