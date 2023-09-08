Минпромторг России выделит программе льготного лизинга авто еще 7,8 млрд рублей

Минпромторг России возобновит программу льготного лизинга автомобилей. Она будет дофинансирована на 7,8 млрд рублей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу министерства Дениса Мантурова.

— Пользуясь случаем, хочу сказать, что мы с завтрашнего дня возобновляем лизинговую программу по автомобилям, добавив дополнительные 7,8 миллиарда рублей до конца года, — цитирует агентство его слова.

В ведомстве пояснили, что дофинансирование связано с исчерпанием ранее выделенных средств на эту программу, а в целом на текущий год на нее было ранее заложено 2 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в начале этого года сообщалось, что правительство расширяет возможности модернизации парка общественного транспорта в регионах. В перечень проектов, которые получают финансирование из Фонда национального благосостояния (ФНБ), внесен инвестпроект льготного лизинга отечественных автобусов.



На его реализацию в 2023—2024 годах выделено 44 млрд рублей, что составит 60% стоимости проекта. На них Государственная транспортная лизинговая компания закупит более 4 тысяч автобусов различной модификации, которые впоследствии передаст региональным транспортным компаниям на 7 лет под 6,8% годовых.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин