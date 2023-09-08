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Минпромторг России выделит программе льготного лизинга авто еще 7,8 млрд рублей

05:35, 08.09.2023
Минпромторг России выделит программе льготного лизинга авто еще 7,8 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минпромторг России возобновит программу льготного лизинга автомобилей. Она будет дофинансирована на 7,8 млрд рублей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу министерства Дениса Мантурова.

— Пользуясь случаем, хочу сказать, что мы с завтрашнего дня возобновляем лизинговую программу по автомобилям, добавив дополнительные 7,8 миллиарда рублей до конца года, — цитирует агентство его слова.

В ведомстве пояснили, что дофинансирование связано с исчерпанием ранее выделенных средств на эту программу, а в целом на текущий год на нее было ранее заложено 2 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в начале этого года сообщалось, что правительство расширяет возможности модернизации парка общественного транспорта в регионах. В перечень проектов, которые получают финансирование из Фонда национального благосостояния (ФНБ), внесен инвестпроект льготного лизинга отечественных автобусов.

На его реализацию в 2023—2024 годах выделено 44 млрд рублей, что составит 60% стоимости проекта. На них Государственная транспортная лизинговая компания закупит более 4 тысяч автобусов различной модификации, которые впоследствии передаст региональным транспортным компаниям на 7 лет под 6,8% годовых.

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Максим Кокунин
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