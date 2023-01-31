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В России реализуют проект льготного лизинга отечественных автобусов для регионов

09:58, 31.01.2023
В России реализуют проект льготного лизинга отечественных автобусов для регионов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство расширяет возможности модернизации парка общественного транспорта в регионах. В перечень проектов, которые получают финансирование из Фонда национального благосостояния (ФНБ), внесен инвестпроект льготного лизинга отечественных автобусов.

На его реализацию в 2023—2024 годах выделят 44 млрд рублей, что составит 60% стоимости проекта. На них Государственная транспортная лизинговая компания закупит более 4 тысяч автобусов различной модификации, которые впоследствии передаст региональным транспортным компаниям на 7 лет под 3% годовых.

Рассчитывается, что такое решение позволит ускорить реализацию программ импортозамещения, улучшить транспортное обслуживание населения, увеличить объем пассажирских перевозок и увеличить загрузку заводов, производящих автобусы среднего, большого и особо большого класса.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В прошлом году сообщалось, что власти Казани субсидируют из муниципального бюджета автотранспортным предприятиям лизинговые платежи по договорам финансовой аренды автобусов, заключенным в 2020—2021 годах.

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Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан

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