Ростех импортозаместил остекление кабин экипажа для SJ-100

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

ОНПП «Технология» имени А.Г. Ромашина, входящее в Ростех, начало серийный выпуск импортозамещенного остекления кабин экипажа и защиты внешнего светового оборудования для самолетов SJ-100, сообщает госкорпорация.



Остекление состоит из российских материалов. Ранее продукция поставлялась из-за рубежа.

— [Остекление] оснащено обогревом для полетов в любых метеоусловиях и прошло все наземные проверки, в том числе на птицестойкость... Конструкционная оптика установлена на опытный образец SJ-100, который в настоящее время проходит летные испытания, — сказано в сообщении.

В машине заменили более 40 иностранных систем и агрегатов, включая остекление кабин. Начались серийные поставки. Ожидается, что до конца текущего года ОАК передадут 20 комплектов для 20 SJ-100. В будущем выпуск планируют увеличить по мере наращивания производства Superjet.

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, предназначенный для перевозки от 87 до 108 пассажиров на дальность 3 050 или 4 600 км. Разработан компанией «Гражданские самолеты Сухого» при участии ряда иностранных компаний.

В марте российские авиакомпании столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146 для самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).

Российский авиапарк планируют заменить отечественными самолетами в течение 5—7 лет.

Правительство России выделило порядка 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей. По словам министра транспорта РФ Виталия Савельева, после введения санкций около 75 самолетов российских авиакомпаний остались за рубежом.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко