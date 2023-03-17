В России заменят авиапарк отечественными самолетами в ближайшие 5—7 лет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российский авиапарк планируют заменить отечественными самолетами в течение 5—7 лет. Речь идет об одной тысячи самолетов, рассказала директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Анна Панина.

— На сегодняшний день поставлена задача в течение пяти — семи лет полностью заменить парк отечественными самолетами. Мы должны заместить больше 1 тысячи самолетов до 2030 года. Активными темпами сейчас наращиваются производственные мощности предприятий промышленности, — приводит ее слова ТАСС.

Панина добавила, что те самолеты, которые сейчас собираются в России, полностью состоят из отечественных компонентов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня стало известно, что российские авиакомпании столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146 для самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Из-за этой ситуации операторы могут отказаться летать на этих самолетах в ближайшее время.

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Айрат Назипов