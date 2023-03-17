Российские авиакомпании могут временно перестать летать на Sukhoi Superjet 100 из-за отсутствия свечей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российские авиакомпании столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146 для самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Из-за этой ситуации операторы могут отказаться летать на этих самолетах в ближайшее время. Они отмечают, что промышленность предложила несколько вариантов решения проблемы, но пока они не будут сертифицированы, авиакомпании не хотят увеличивать налет своих Superjet в летний сезон.

— Работа по импортозамещению востребованной номенклатуры изделий, включая свечи зажигания, ведется. Российский аналог свечей находится в производстве. Предприятия промышленности принимают все необходимые меры для обеспечения ими эксплуатантов, — прокомментировали в пресс-службе Минпромторга.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, предназначенный для перевозки от 87 до 108 пассажиров на дальность 3 050 или 4 600 км. Разработан компанией «Гражданские самолеты Сухого» при участии ряда иностранных компаний.

Правительство России выделило порядка 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей. По рассказам министра транспорта РФ Виталия Савельева, после введения санкций около 75 самолетов российских авиакомпаний остались за рубежом.

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Айрат Назипов