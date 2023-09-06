Минкультуры: Казанский фестиваль мусульманского кино способствует диалогу культур между странами

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Казанский международный фестиваль мусульманского кино (КМФМК), который в 19-й раз проходит в столице Татарстана, способствует диалогу культур между странами и деятелями искусства, сказала министр культуры России Ольга Любимова в приветственной речи на церемонии открытия фестиваля. Речь зачитала советская и российская актриса театра и кино Ирина Лачина.



— Казанский фестиваль зарекомендовал себя не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Ежегодно он презентует публике яркие самобытные премьеры из разных уголков мира и открывает новые имена в кинематографе. Уверена, фестиваль и впредь будет способствовать диалогу культур между странами и деятелями искусства, — сказала Любимова.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

XIX Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 5 по 9 сентября. В оргкомитет в этом году поступили 712 заявок из 44 стран. Картины Казанского международного фестиваля мусульманского кино впервые покажут в кинотеатрах всех муниципалитетов Татарстана.



О том, в чем особенность КФМК в этом году, много ли претендентов на победу в национальном конкурсе, а также о том, как в Татарстане обстоят дело с национальным кино, «Реальному времени» рассказала директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова — подробности читайте в нашем материале.

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Маргарита Головатенко