В середине лета в Татарстане сократилась выдача микрозаймов

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

За июль 2023 года в Татарстане выдали 83 152 микрозайма — на 3,7% меньше, чем за июнь. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

По количеству выданных в середине лета займов до зарплаты Татарстан занял 6-е место среди 30 российских регионов-лидеров. В топ-5 вошли Москва, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область и Башкирия.

Рейтинг из 30 регионов России по итогам июля замыкает Архангельская область. За месяц на ее жителей оформили 30 320 микрозаймов, что на 5,1% меньше, чем в июне.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всего в июле 2023 года, по данным 3 тысяч микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов, сведения которых поступают в НБКИ, в России выдали 2,86 млн займов до зарплаты. Это на 2,8% меньше, чем в предыдущем месяце.

Напомним, по итогам июня 2023 года Татарстан также находился на шестом месте по выдаче займов до зарплаты. В пятерку лидеров также входили Москва, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область и Башкирия.



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Татьяна Демина