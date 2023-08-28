В Татарстане в середине лета вырос средний размер микрозайма

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В июле 2023 года средний размер микрозайма в Татарстане составил 9 377 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он вырос на 2%, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.

По среднему размеру займа до зарплаты Татарстан в середине лета расположился на 13-м месте в рейтинге из 30 российских регионов-лидеров. Список возглавила Москва, в которой показатель вырос по сравнению с июнем на 2,5%, до 11 531 рубля.

В топ-10 также вошли Санкт-Петербург, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ростовская область, Краснодарский край, Новосибирская область, Ставропольский и Приморский край, а также Якутия. На 11-м месте Самарская область, на 12-м — Воронежская область.

Топ-30 по итогам июля замыкает Кемеровская область. Там средний размер микрозайма составил 8 330 рублей, что на 2,2% больше, чем в июне.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом, по данным 3 тысяч микрофинансовых организаций и потребительских кооперативов, сведения которых поступают в НБКИ, в июле средний размер микрозайма составил 9,43 тысячи рублей. По сравнению с июнем он вырос на 2,7%.

По данным НБКИ, за июль 2023 года в Татарстане выдали 83 152 микрозайма — на 3,7% меньше, чем за июнь. По их количеству республика стала шестой среди 30 российских регионов-лидеров.



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Татьяна Демина