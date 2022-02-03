В Казани создадут комиссию по подготовке проекта изменений в генплан городского округа

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Исполнительный комитет Казани постановил создать комиссию по подготовке проекта изменений в Генеральный план городского округа столицы РТ.



Согласно постановлению, в городе создадут комиссию и утвердят ее состав. Постановление вступило в силу 27 января. Контроль за исполнением возложен на руководителя исполкома Рустема Гафарова.

О том, что в Казани подготовят проект внесения изменений в Генеральный план городского округа, стало известно в октябре 2021-го. Изменения произойдут с учетом замечаний и предложений, поступивших в результате общественных обсуждений. Работу необходимо выполнить до 31 декабря 2023 года, на ее выполнение рассчитано 8 585 300 рублей. Заказчиком выступает Управление архитектуры и градостроительства исполкома Казани.

Известно, что к декабрю 2023 года в состав города включат часть территории Высокогорского района — «Научный городок», отодвинув границу Казани на северо-восток более чем на два километра. На разработку проекта изменений выделено более 8,5 млн рублей. О том, с какой целью «раздвигаются» границы и как будет развиваться застройка в восточной части города, — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко