На обновление освещения улично-дорожной сети Казани в этом году выделили 100 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В текущем году в рамках ремонта дорожно-уличной сети в Казани установят 583 опоры и 911 светильников, а также проведут 18 километров воздушных линий и 7 километров кабельных линий. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил генеральный директор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.

По его словам, объем финансирования этих работ составит 100 миллионов рублей. Таким образом, новое освещение появится на участке от ул. Борисовской до ул. Давликеевской, на парковке мечети по ул. Дубравной и дороге по ул. Жимешле. Кроме того, работы проведут на ул. Комарова, по дороге от пос. Вишневка до деревни Чернопенье и др.



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Максим Кокунин