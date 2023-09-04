В Казани в этом году появятся более 8 тысяч новых светоточек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в этом году появится более 8 тыс. новых светильников, которые установят по разным программам. Сейчас в городе работают 111,6 тыс. светоточек и используются 3,2 тыс. км сетей, сообщили в исполкоме.



По республиканской программе «Наш двор» продолжают реконструировать системы наружного освещения 274 дворов многоквартирных домов — в 133 из них освещение полностью отсутствовало. В них установят 2,2 тыс. опор и 3,3 тыс. светильников. В 92 дворах были демонтированы 348 аварийных опор. На эти работы выделено 198,5 млн рублей.

По программе «Ремонт дорожно-уличной сети» установят 583 опоры, 911 светильников, смонтируют 18 км воздушных и 7 км кабельных линий. В программу включены в том числе участок от ул. Борисковской до ул. Давликеевской, ул. Жимешле, тротуар по ул. Комарова, ул. Лесная в поселке Дербышки, сквер Сурикова, ул. Революционная и др.

В ходе строительства Вознесенского тракта появится более 1 тыс. светоточек, еще 2,4 тыс. — благодаря реконструкции Горьковского шоссе.

На новых объектах, таких как Юнусовская площадь, вторая очередь парка «Светлая долина», входная группа парка им. Горького, сад Рыбака, территория у стелы «Казань — город трудовой доблести», строятся сети наружного освещения. Продолжается и реконструкция систем освещения по туристическим маршрутам.

По программе восстановления уличного освещения в поселках Казани смонтируют более 53 км сетей самонесущим изолированным проводом и установят 1 290 светильников. В этом году программа охватила 38 поселков.

До 24 ноября в Казани проведут масштабный ремонт элементов наружного освещения. Всего он затронет 911 объектов, расположенных на территории города. На эти цели власти Татарстана готовы направить из республиканского бюджета ровно 100 миллионов рублей. В прошлом же году стоимость таких работ оценивалась в 60 миллионов рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко