СМИ: США планируют впервые объявить об отправке на Украину снарядов с обедненным ураном

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Администрация президента США Джо Байдена планирует впервые объявить об отправке на Украину снарядов с обедненным ураном. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

— Администрация Байдена впервые отправит Украине спорные бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран, — говорится в публикации.

Эти снаряды будут предназначены для американских танков Abrams. Как считают в Вашингтоне, это оружие позволит ВСУ более эффективно действовать против российских танков. Новый пакет военной помощи составит от $240 до $375 миллионов.

В конце прошлого месяца сообщалось, что США закупили у России 416 тонн урана в первом полугодии, что в 2,2 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года (188 тонн) и максимум с 2005-го, когда в Соединенные Штаты ввезли 418 тонн топлива.



Напомним, еще в апреле официальный представитель российского МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не намерена идти по пути ядерной эскалации, но советует ее не испытывать.



По словам представителя внешнеполитического ведомства, страна сделает все для того, чтобы не допустить развития событий по худшему сценарию. Захарова добавила, что при этом жизненно важные интересы России не будут ущемлены.



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Максим Кокунин