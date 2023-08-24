США нарастили закупку урана у России до максимальных показателей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

США закупили у России 416 тонн урана в первом полугодии, что в 2,2 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года (188 тонн) и максимум с 2005-го, когда в США ввезли 418 тонн топлива из России, сообщает «РИА Новости».



Россия поставляет в США только топливо с обогащением по урану-235 — это главная статья «радиоактивных» закупок. Обедненный уран Вашингтон закупает у других государств.

За поставленный уран России заплатили 696,5 млн долларов — это максимальное значение с 2002 года. Стоимость поставок за год увеличилась в 2,5 раза, а доля выросла на 13% п.п. — то есть до 32%.

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Маргарита Головатенко