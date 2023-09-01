За лето в России было куплено 625 тысяч билетов на концерты

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Этим летом россияне купили 625 тысяч билетов на концерты, что в два раза больше, чем в прошлом году. Число самих концертов и фестивалей увеличилось в полтора раза, выяснили аналитики «Яндекс Афиши».



Интересно, что средний чек на мероприятия подорожал на 300 рублей: его стоимость составила 5 тысяч рублей, тогда как летом 2022 года она составляла 4,7 тысячи рублей.

Самыми популярными событиями стали концерты группы «Руки вверх!» в Лужниках, Леонида Агутина на «ВТБ Арен» и группы «Звери» на той же площадке.

Завоевал популярность у зрителей стендап: этим летом на него было продано 140 тысяч билетов, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего состоялось более 1,3 тысячи концертов, средний чек на которые вырос на 300 рублей: стал стоить 4,7 тысячи рублей, тогда как год назад билет можно было приобрести за 4,4 тысячи.

Наибольшее количество зрителей пришло на выступления Сергея Орлова, Нурлана Сабурова и Гурама Амаряна.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Галия Гарифуллина