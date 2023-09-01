В Татарстане 7-летний мальчик получил ожоги 60% тела после игр с друзьями
В Алексеевском районе Татарстана госпитализировали 7-летнего мальчика, который получил ожоги 60% тела. Его доставили в реанимационное отделение Алексеевской ЦРБ, а затем в ожоговый центр ДРКБ.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Татарстану, четверо детей купили спички и пошли за автомобильные гаражи разводить костер. В какой-то момент они кинули в огонь бутылку с неизвестной жидкостью, в которой, предположительно, мог быть растворитель.
— Бутылка начала оплавляться. Один из детей достал эту оплавленную бутылку из огня, содержащаяся в ней жидкость брызнула на одного из мальчиков, в результате чего на нем загорелась одежда, — пояснили в ведомстве.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение детей с огнем.
В Атнинском районе Татарстана хозяин частного дома получил ожоги 70% тела во время пожара. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. У мужчины сгорел дом и сарай.
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