Татарстанец получил ожоги 70% тела во время пожара
Хозяин частного дома в Атнинском районе Татарстана госпитализирован в тяжелом состоянии после пожара. Он получил ожоги 70% тела, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Площадь пожара составила 130 квадратных метров. Горели дом и сарай. С огнем пожарные справились за полтора часа.
Причина возгорания устанавливается. Предварительная версия — нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.
С начала 2023 года в Татарстане на пожарах погибли 82 человека, из них — семь детей. Травмы различной степени тяжести на пожарах получили 135 человек. Еще 235 татарстанцев удалось спасти.
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