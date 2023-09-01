В Татарстане из-за реконструкции трассы Чистополь — Нижнекамск изымут три земельных участка

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане в целях реконструкции дороги регионального значения Чистополь — Нижнекамск изымут три земельных участка. Их общая площадь составляет 40 557 квадратных метров, следует из постановления Кабмина республики.

Изъятию подлежат земельные участки с кадастровыми номерами 6:42:010702:225, 6:42:010702:228 и 6:42:010703:154. Их площадь составляет 4 963, 28 614 и 6 980 квадратных метров соответственно.

Все указанные земельные участки находятся в собственности граждан. Они расположены на территории Большетолкишского сельского поселения Чистопольского района Татарстана.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Изъятие проводится по предложению Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана и Главтатдортранса. Реконструкция трассы Чистополь — Нижнекамск проводится на участке км 24 — км 26 с мостом через реку Толкишку у села Большой Толкиш.

В июле стало известно, что в связи с реконструкцией дороги Мензелинск — Бирюган — Гулюково в Татарстане изымут 17,9 тысячи «квадратов» земель сельскохозяйственного назначения. Контроль за исполнением постановления Кабмина возложили на Минземимущества республики.

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Татьяна Демина